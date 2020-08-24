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Звезда сериала «Анжелика» обманула своих подписчиков

Несколько дней назад актриса Наталья Бардо показала фото со стрижкой под мальчика.

Звезда сериала «Анжелика» обманула своих подписчиков
Наталья Бардо.Фото: архив "Экспресс-газета"/Кудрявов Борис

Несколько дней назад звезда сериала «Анжелика» Наталья Бардо поделилась с подписчиками новой фотографией. Казалось бы, что странного? Однако новый лук просто поразил поклонников звезды. На свежей фотографии Бардо показала, как подстригла волосы под мальчика. Более того, Наталья не пощадила и сам цвет. Актриса променяла воздушный блонд на строгий морозный каштан. Раньше подписчики девушки интересовались, готова ли та подстричься для какой-нибудь роли. Ответ от Бардо не заставил долго ждать.

«Еще вопросы будут?» — дерзко спросила актриса под постом.

И, кажется, поклонники поверили.

«Французский стиль! Тебе очень идет!» — восхищались пользователи соцсети.

А Наталья продолжала всех дурачить.

«Да, мне тоже нравится! Но ощущаю себя совсем другой. Строже», — призналась она.

Но кажется, актриса испугалась, что потеряет аудиторию, которая любила ее с длинными волосами и раскрыла все карты.

На новом видео девушке сняли накладной парик.

«А мы то думали!» — воскликнул женский голос за кадром.

«Вы думали, а мы сделали!» — ответила Наталья.

На подписчиков преображение большого фурора не произвело. Многие из них и так догадались, что любимая актриса просто надела парик.

«Сразу было понятно», — отреагировали они.

Поэкспериментировать со внешностью знаменитая стерва Ульяна из сериала «Анжелика» решила действительно для роли. Сейчас актриса снимается в фильме, где действие разворачивается в 80-х. Именно тогда стрижки под мальчика были очень популярны.

Несмотря на то что на этот раз Наталья не решилась на настоящую стрижку, девушка отличается своим бесстрашием. На программе «Последний герой» она с легкостью проглотила мадагаскарских тараканов!

Кстати, в отличие от Бардо, в русском и зарубежном кинематографе известны актрисы, которые решились на стрижку для фильма по-настоящему. Например, Мария Кожевникова. Длинноволосая блондинка сбрила копну волос для кинокартины «Батальонъ». Тогда звезда сериала «Универ» призналась, что это меньшее из ее усилий для создания образа. А вот актриса Энн Хэтэуэй не просто подстриглась под корень, но и села на жесткую диету для роли в «Самоотверженных». Своих пышных шевелюр в свое время лишались  Натали Портман, Деми Мур, Кэмерон Диаз и многие другие.

 

 

 

 

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