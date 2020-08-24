Соблазнительная мама: Оксана Самойлова подумывает сменить имидж

Все оттенки розового — абсолютный тренд этого сезона. И если многие звезды шоу-бизнеса все чаще выбирают наряды в популярном цвете, то Оксана Самойлова хочет пойти дальше. Бизнесвумэн подумывает перекрасить волосы. Она уже примерила на себя новый образ и показала его подписчикам в Instagram.

«Вам очень круто! Очень идет!» — написали пользователи Сети.

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Несколько дней назад бьютимейкер-стилист Марина Корабель рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, что розовый не только сочетается практически со всеми оттенками, но и подразумевает роскошь и радость жизни. Особенно популярны в этом сезоне оттенки неоного-розового и фуксии.