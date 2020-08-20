10% салонов красоты в России не пережили пандемию

10% салонов красоты в нашей стране не пережили коронавирусную эпидемию. Выручка на рынке бьюти-услуг упала на 30-35% по сравнению с прошлым годом. Такие цифры приводит «Российская газета» со ссылкой на вице-президента Российской ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нину Литвинову. По словам эксперта, до конца 2020-го банкротами могут стать около трети игроков рынка, но это в худшем случае.

Наиболее устойчивыми к кризису оказались сетевые салоны полного цикла, где можно сделать и стрижку, и маникюр, и массаж, и солярий. А вот студии с узкой специализацией быстро скатились в банкротство, если не имели финансовой «подушки безопасности». В некоторых регионах период закрытия салонов красоты составил аж четыре с половиной месяца.

Естественно, в условиях карантина часть стилистов «ушла в тень» и начала принимать клиентов на дому. После снятия ограничений около 15% мастеров не захотели возвращаться в студии, оценив плюсы работы на самих себя.

Литвинова отметила, что с начала августа ситуация начала постепенно выравниватья, и клиенты вернулись в салоны. Сейчас в заведениях полного цикла лишь на 10-15% посетителей меньше, чем в конце лета прошлого года.