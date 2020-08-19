Отрезать все: комедиант Джек Блэк подстриг сам себя для развлечения фанатов

50-летний американский актер и музыкант Джек Блэк выложил на своем YouTube-канале ролик, в котором он стрижет сам себя. Стоит отметить, что, похоже, мужчина не стригся и не брился в течение всей пандемии. В начале видео у него имеется борода, достойная Анатолия Вассермана, и волосы, достойные рок-звезды. Не говоря ни слова, артист берет ножницы в руки и начинает избавляться от растительности на голове. Всей.

Когда все, что можно было безопасно отрезать ножницами, оказалось в корзине, актер взял электробритву и продолжил дело. Остановился лишь тогда, когда оказался полностью обрит. Последний клок волос, до которого Джек не дотянулся, ему помог состричь 12-летний сын.

Возможно, Блэк давал себе зарок не бриться до какого-то события, а сейчас оно наступило, но скорее всего он просто эпатирует публику, ведь на его канал подписаны 4,66 миллиона человек. В любом случае, стрижка смотрелась эпично. За такой эпатаж многочисленные поклонники и любят звезду.

Напомним, Джек Блэк известен благодаря таким фильмам, как «Школа рока», «Начало времен» и «Путешествия Гулливера». Также он засветился в двух новых картинах о мистической игре «Джуманджи».