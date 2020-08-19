«Стеснялась отказать»: Твигги призналась, что изначально не хотела делать свою знаменитую стрижку

Модель Твигги, ставшая иконой стиля 1960-ых годов, помимо всего прочего известна своей культовой короткой стрижкой пикси. Однако, как выяснилось, этот бьюти-тренд появился против желания известной манекенщицы. Недавно она дала интервью подкасту Table Manners, в котором подробно рассказала, как в ее жизни появилась знаменитая стрижка.

Это был 1966 год. Твигги тогда была обычной 16-летней школьницей, которая пришла в салон известного стилиста Леонарда Льюиса Mayfair, чтобы просто вымыть голову и уложить волосы. Но, увидев ее, мастер предложил девушке опробовать его новую стрижку. По словам модели, тогда она отращивала волосы и совсем не хотела укорачивать их.

«Но я была такой застенчивой и стеснялась отказать, находясь в этом шикарном салоне. И я как бы кивнула», — цитирует Твигги портал Dazed.

На следующий день девушка вернулась в салон и следующие семь часов ее подстригали и красили. Фотограф Барри Латеган сделал снимки модели с новой стрижкой. Эти черно-белые портреты, ставшие потом культовыми, Льюис повесил в своем салоне. Далее их увидел некий журналист, и новый стиль быстро стал сенсацией.

В интервью 70-летняя Твигги назвала Леонарда потрясающим парикмахером. Также она призналась, что в те годы и не мечтала о карьере модели — ей казалось, что это удел девушек из богатых семей и гораздо выше нее.

В 2008 году сам стилист, давая интервью изданию Dazed, рассказал свою версию встречи с моделью. Он подчеркнул, что для Твигги это был радикальный шаг, ведь, как и все школьницы, она любила свои длинные волосы. Леонард вспомнил, что в какой-то момент она готова была разрыдаться, но потом призналась, что уже во время стрижки на нее начали смотреть так, как никогда раньше.