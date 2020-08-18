Звезда сериала «Великолепный век» сменила имидж

Сыгравшая роль Хюррем в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли продемонстрировала бекстейдж для новой фотосессии. На нем актриса с непривычным для поклонников цветом волос. Она стала блондинкой.

Более того, Узерли нарастила волосы. Совсем недавно красавица была рыжей и с каре. Под видео с фотосессии посыпались комментарии. Фанаты буквально обомлели от стройной фигуры и грации любимой актрисы.

Мерьем предстала перед поклонниками в прозрачно-белом и лиловом платьях. На голове у звезды развивались легкие локоны. Пикантности добавила улыбка Узерли.

Напомним, звезда «Великолепного века» в повседневной жизни носит очки или линзы. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, у исполнительницы роли Хюррем в реальной жизни проблемы со зрением.

Кстати, Мерьем Узерли ушла из сериала «Великолепный век», потому что почувствовала профессиональное выгорание. Ее место заняла более пожилая актриса, 54-летняя Вахиде Гердюм.