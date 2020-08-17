«Я думала, она ведьма»: подписчицы Оксаны Самойловой обрадовались складке на ее животе

В эти дни модель и многодетная мама Оксана Самойлова отдыхает вместе со всей семьей в Турции, постоянно делясь с поклонниками фотографиями с пляжа или из бассейна. 15 августа красавица опубликовала снимок, на котором она сидит в обнимку с мужем Джиганом и старшей дочерью. Фото было посвящено тому, что у Оксаны получилось такое же выражение лица, как и у ее средней дочки Леи, но подписчики обратили внимание на другое.

В комментариях люди стали активно обсуждать складки на животе модели. Многие девушки «выдохнули с облегчением», признав, что Самойлова не идеальна, а просто выбирает удачные ракурсы для фотосессий. В конце концов, женщина родила четырех детей и все еще находится в отличной форме.

«Так я вижу, что Оксана тоже живая женщина! Наконец-то, хоть небольшой намек на животик», «Слава богу, сегодня можно поужинать», «Я думала, она ведьма», «Хочется знать, что звезды тоже люди», «Классно, что такие медийные личности тоже показывают себя и без идеальных ракурсов!» — такие комментарии оставили поклонники Самойловой.

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Нужно отметить, что сама Оксана не стала стесняться обсуждения своего изъяна. В следующем посте она позировала в купальнике с удачным ракурсом, но не забыла упомянуть про живот.

«Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки. Да что уж там, я и сама рада. Ем, стараюсь», — написала 32-летняя красавица, напросившись на новую порцию восхищенных комментариев.

Один из подписчиков добавил, что все женщины хотели бы себе такой «живот со складками», как у нее.