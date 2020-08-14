«Оставаться такой, какой меня задумала природа»: Екатерина Шпица собралась стареть достойно

На днях 34-летняя актриса Екатерина Шпица выступила в арт-кластере форума «Таврида», но побеседовала со своей аудиторией не столько о творчестве, сколько о внешности. После выступления артистка написала большой пост в Instagram о своем теле, выложив фотографии в купальнике.

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По словам девушки, ее моложавость и почти подростковая субтильность могут быть счастьем для любой другой женщины, но для нее это — преграда на пути к ролям, которые она хотела бы сыграть. В качестве примера, Екатерина посетовала, что ей никогда не исполнить на экране баскетболистку, но для нее есть «запретные персонажи» и посерьезнее. Артистка подробно остановилась на том, как типаж ограничивает карьеру актера, но выводы сделала не в пользу изменения внешности.

«Я понимаю, что если я буду блюсти себя и стремиться оставаться такой, какой меня задумала природа, достойно старея, я всегда найду свое место в жизни, потому что зачем-то я создана именно такой: той, о ком нельзя делать выводы по внешности», — пишет звезда кино и сериалов.

Шпица призналась, что главным посылом в ее выступлении на «Тавриде» было призвать слушателей заботиться о своем здоровье. Именно в нем, по мнению Шпицы, заключаются сила и красота. И если есть в здоровье человека что-то, что он может улучшить, он обязан это сделать перед самим собой.

Подписчики актрисы поддержали ее в комментариях.