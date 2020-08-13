«Полюбила все свои несовершенства»: Екатерина Волкова рассказала, как сбросила «броню» макияжа

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова, опубликовала в Instagram фото без макияжа, признавшись поклонникам, что раньше стеснялась ходить без косметики. Последнюю женщина воспринимала как некую броню.

«И действительно, накрасишься и чувствуешь себя гораздо увереннее, — пишет 38-летняя артистка. — Но со временем научилась ухаживать за собой правильно, приняла и полюбила все свои несовершенства. И теперь дни без «марафета» наполнены особым смыслом».

Волкова призвала своих подписчиц любить себя, так как другое лицо им больше никто не даст.

Также она вспомнила о забавном мужском поведении, когда вначале избранник делает комплименты о том, что без макияжа девушка выглядит красивее, а потом обижается, что возлюбленная перестала краситься для него. В комментариях актриса весело обсудила вместе со своими поклонницами перлы их мужей по поводу косметики.