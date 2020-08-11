Белоруссия может соединиться с Россией, а на Венеру отправится корабль: предсказания Ванги, которые…
Видео
Дракула Джигурда и известный Тиктокер для 318-летней невесты: кто стал героем нового клипа…
Видео

Звезда «Зачарованных» пожаловалась на выпадение волос после коронавируса

Актриса Алисса Милано наглядно показала, сколько волос остается на ее расческе после заболевания.

Звезда «Зачарованных» пожаловалась на выпадение волос после коронавируса
Алисса Милано переболела коронавирусом весной 2020 года. Фото: globallookpress.com

47-летняя американская актриса Алисса Милано опубликовала в Instagram видео не для слабонервных. Звезда сериала «Зачарованные» в очередной раз призвала своих поклонников серьезно относиться к угрозе коронавируса и носить защитные маски. А мотивацию к этому она дала следующую: из-за CoViD-19 у нее стали выпадать волосы.

Известно, что женщина переболела еще в апреле, о своем тяжелом состоянии она активно рассказывала поклонникам через соцсети. А на видео, опубликованном 10 августа, артистка заявила, что после произошедшего у нее стали выпадать волосы. Она продемонстрировала это, сняв себя с мокрой головой сразу после душа. На ролике видно, как Алисса начинает расчесываться абсолютно чистым гребнем, но в процессе снимает с него множество выпавших волос.

Видео действительно не очень приятное, но актриса отважилась на него, чтобы вразумить тех, кто наплевательски относится к инфекции. Некоторые подписчицы звезды сообщили в комментариях, что у них наблюдается та же самая проблема с волосами.

Добавим, что несколько дней назад «Комсомольская правда» писала о том, что западные врачи связывают коронавирус с облысением. И пик потери волос при этом приходится не на первые дни, а на 8–16 недели после заражения. Хотя эффект может быть не связан с вирусом напрямую. Известно, что волосы у людей могут слабеть и выпадать после пережитого стресса, а заболевание CoViD-19 в тяжелой форме вполне является таковым.

Тэги

Алисса МиланоБьюти-блогволосыЗдоровьеКоронавирусуход за волосами