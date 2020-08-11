Звезда «Зачарованных» пожаловалась на выпадение волос после коронавируса

47-летняя американская актриса Алисса Милано опубликовала в Instagram видео не для слабонервных. Звезда сериала «Зачарованные» в очередной раз призвала своих поклонников серьезно относиться к угрозе коронавируса и носить защитные маски. А мотивацию к этому она дала следующую: из-за CoViD-19 у нее стали выпадать волосы.

Известно, что женщина переболела еще в апреле, о своем тяжелом состоянии она активно рассказывала поклонникам через соцсети. А на видео, опубликованном 10 августа, артистка заявила, что после произошедшего у нее стали выпадать волосы. Она продемонстрировала это, сняв себя с мокрой головой сразу после душа. На ролике видно, как Алисса начинает расчесываться абсолютно чистым гребнем, но в процессе снимает с него множество выпавших волос.

Видео действительно не очень приятное, но актриса отважилась на него, чтобы вразумить тех, кто наплевательски относится к инфекции. Некоторые подписчицы звезды сообщили в комментариях, что у них наблюдается та же самая проблема с волосами.

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Добавим, что несколько дней назад «Комсомольская правда» писала о том, что западные врачи связывают коронавирус с облысением. И пик потери волос при этом приходится не на первые дни, а на 8–16 недели после заражения. Хотя эффект может быть не связан с вирусом напрямую. Известно, что волосы у людей могут слабеть и выпадать после пережитого стресса, а заболевание CoViD-19 в тяжелой форме вполне является таковым.