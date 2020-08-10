«Все мы жалеем об этом»: Моргенштерн признался, что хотел свести татуировки с лица

Популярный у подростков рэпер Моргенштерн рассказал GQ Russia о своих татуировках. 22-летний эпатажный артист признался, что практически все рисунки на его теле — это работа одного мастера, у которого он «забивается» с 14 лет. Правда, есть один партак, который парень делал сам себе, будучи пьяным на какой-то вечеринке.

Кумир молодежи признался, что его мама снисходительно отреагировала, когда он пришел домой со своей первой татуировкой. По его словам, он не вкладывал в рисунки на теле каких-то особых смыслов. Но когда музыкант начинает рассказывать про них, определенные значения все-таки находятся в качестве «отметок молодости».

На левой руке у Моргенштерн красуется «рукав» с нарисованной ленточкой. На ней должна быть какая-нибудь надпись, но пока она остается чистой. Возможно, в будущем рэпер напишет там что-нибудь значимое. На шее у Алишера можно прочитать слова «правда» и «добро», он считает, что с ними нужно идти по жизни. Ну а на лице у парня наколоты три шестерки, которые он называет GGG, две ноты и булава (моргенштерн). Они стали визитной карточкой артиста, но сам он говорит, всерьез задумывался о том, чтобы избавиться от этих меток.

«Все мы — парни, которые делают татуировки на лице, — все мы жалеем об этом. Очень жалеем…» — признался рэпер в конце интервью.

Он сказал, что хотел свести все рисунки, но это оказалось очень дорого и больно. Но главным препятствием для звезды стало то, что это весьма долгий процесс. Уж на дороговизну Моргенштерну жаловаться не пристало — в своих клипах он буквально разбрасывает пачки денег.