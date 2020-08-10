Дракула Джигурда и известный Тиктокер для 318-летней невесты: кто стал героем нового клипа…
Видео
Генетика, пластика или колдовство: внешность Софии Ротару не меняется уже много лет
Видео

«Бесплатно»: Ирина Нельсон показала процедуру по сохранению молодости

Певица постоянно доказывает своим подписчикам, что не посещает салоны красоты.

«Бесплатно»: Ирина Нельсон показала процедуру по сохранению молодости
Ирина Нельсон. Фото: instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон показала свои процедуры для поддержания молодости и красоты. Добиваться успехов в этом деле ей помогает спорт. В своем Instagram она опубликовала фото со штангой. По словам певицы, это лишь небольшая часть спортивных упражнений.

«Это не противоцеллюлитное обертывание и не кремы за 5000 рублей. Нравятся? Это бесплатно!» — подписала снимки Нельсон.

Несколько дней назад Ирину рассердили ее подписчики, которые постоянно спрашивают про косметологические процедуры певицы. Она опубликовала свои фото без ретуши и порекомендовала фанатам приготовить лупы. Нельсон утверждает, что к косметологам, вообще, не обращается. По ее мнению, сохранять молодость и красоту можно только при помощи состояния внутренней гармонии.

Тэги

бьюти-секретызанятия спортомзвезды 90-хИрина НельсонСекрет красотыФитнес