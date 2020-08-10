«Бесплатно»: Ирина Нельсон показала процедуру по сохранению молодости

Ирина Нельсон показала свои процедуры для поддержания молодости и красоты. Добиваться успехов в этом деле ей помогает спорт. В своем Instagram она опубликовала фото со штангой. По словам певицы, это лишь небольшая часть спортивных упражнений.

«Это не противоцеллюлитное обертывание и не кремы за 5000 рублей. Нравятся? Это бесплатно!» — подписала снимки Нельсон.

Несколько дней назад Ирину рассердили ее подписчики, которые постоянно спрашивают про косметологические процедуры певицы. Она опубликовала свои фото без ретуши и порекомендовала фанатам приготовить лупы. Нельсон утверждает, что к косметологам, вообще, не обращается. По ее мнению, сохранять молодость и красоту можно только при помощи состояния внутренней гармонии.