«Противненько»: Рита Дакота испортила фото топлес множеством глаз

Вечером 8 августа певица Рита Дакота выложила в Instagram откровенную фотографию, на которой она позирует с голой грудью, прикрываясь руками. Вторая «фишка» снимка — это множество дополнительных глаз, нарисованных на лице девушки, но они, простите за тавтологию, не сразу бросаются в глаза.

30-летняя артистка поинтересовалась у поклонников, красивый ли это образ или «слишком». Однако немалая доля подписчиков звезды оценила фотографию отрицательно.

«Противненько», «Честно? Неприятно… Хотя вы мне очень нравитесь!», «Мне немного жутковато» — такие отзывы оставили под постом комментаторы. Однако, когда Дакота переспросила у подписчиков, что именно им не понравилось в снимке, пользователи соцсети ответили, что проблема в «многоглазье». Обнажение звезды никто критиковать не стал.

Напомним, что сейчас певица далека от «горячих» образов своих фотосессий. На днях она заявила, что заболела коронавирусом, и теперь артистка рассказывает в Instagram, как отлеживается в постели. При этом девушка остается очень активной, одновременно с новым постом она рассказала подписчикам, что в этот сложный период сочиняет новую песню и продуктивно занимается с психологом.