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«Нужно применять меры»: стройная Хилькевич посетовала, как нелегко держать себя в форме

По словам актрисы, если женщине за тридцать, и есть двое детей, хорошей генетикой уже не отделаться.

«Нужно применять меры»: стройная Хилькевич посетовала, как нелегко держать себя в форме
Анна Хилькевич прославилась благодаря сериалу «Универ. Новая общага». Фото: globallookpress.com

30 июля актриса Анна Хилькевич выложила в Instagram фото в нижнем белье, сделанное в ванной, продемонстрировав поклонникам плоский живот и стройную фигуру. 33-летняя звезда рассказала, что ее муж не понимает, зачем она делает подобные снимки. Артистка посетовала, что супруг не понимает, насколько трудно ей поддерживать себя в такой хорошей форме.

«Про генетику можно говорить, когда тебе двадцать. А вот когда уже за тридцать перевалило, и у тебя двое детей… Тут нужно применять меры: спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки», — написала Анна.

Ее поклонники в комментариях отметили, что звезда прибедняется, якобы не было у нее никогда проблем с фигурой. Либо у актрисы действительно мощный набор приемов по поддержанию стройности.

«Завтра звоню за секретиками и лайфхаками!» — написала в комментариях телеведущая Марина Кравец.

Другой подписчик Хилькевич отметил, что, перечисляя «меры», красавица забыла упомянуть «фотошоп». Но Анна заверила его, что на этом снимке применена только цветокоррекция.

Напомним, недавно звезда отпраздновала день рождения своего мужа и сделала ему необычный сюрприз.

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