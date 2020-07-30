На самоизоляции россияне стали заказывать в интернете в три раза больше духов

Во время пандемии в России ожидаемо поднялся спрос на покупки в интернете. Но если с одеждой и электроникой все понятно, то как вам новость о том, что сетевые продажи парфюмерии тоже подскочили?

Считается, что торговать духами посредством компьютера невероятно сложно, так как через экран не передается запах. Выходит, люди покупают их на свой страх и риск или доверяя рекламе.

Популярный интернет-магазин Wildberries посчитал, что во втором квартале 2020 года россияне купили на его портале около 710 тысяч флаконов парфюмерии, а это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019-ого. Продажи эфирных масел подскочили на 698%, туалетной воды — на 343%, одеколонов — на 272%, парфюмерных наборов — на 134%, а духов — на 113%.

«Россияне все чаще приобретают духи в интернете благодаря широкому ассортименту, подробному описанию ароматов и отзывам клиентов. Динамичнее всего продажи парфюма в апреле-июне в штуках росли в Ингушетии, Калининградской области и в Якутии», — цитирует директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко сайт New Retail.

По словам представителя компании, самым востребованным оказался парфюм стоимостью от 1000 до 3000 рублей. У женщин популярнее всего была цветочная туалетная вода с нотами розового перца, лимона, жасмина, фиалки и белой фрезии, у мужчин — туалетная вода с нотами бергамота, черной смородины, мяты и дыни.

В целом, во втором квартале 2020-го продажи бьюти-товаров в интернет-магазине увеличились по сравнению с предыдущим годом на 208%. Еще один интересный момент состоит в том, что мужчины стали чаще делать заказы в этой сегменте.