«Невозможного нет»: Елена Валюшкина подчеркнула важность волос при создании кинообраза

57-летняя актриса заявила, что ей скучно все время ходить в одном цвете.

57-летняя актриса Елена Валюшкина опубликовала в Instagram серию снимков своих образов в театре и в кино. Как отмечает сама артистка, ее роли разные, и персонажи тоже должны быть существенно отличаться. Волосы, по ее мнению, так же работают на создание героини, как и актерская игра, поэтому им звезда уделяет не меньше внимания, чем характеру.

«Начиная новую роль, обязательно очень тщательно продумываю, как она будет выглядеть. Что на голове. Какой цвет. Какой фасон. Для меня это очень важно. Запретов нет. Невозможного нет», — поделилась Валюшкина.

Также она призналась поклонникам, что не смогла бы всю жизнь проходить в одном цвете или с одной прической — для нее это было бы ужасно скучно. Хотя трудно представить женщину, думающую иначе.

Добавим, что скоро мы увидим артистку в новом образе, так как этот пост она сделала, отправившись в салон красоты за новым цветом волос.

Напомним, актриса дважды была замужем, но сейчас разведена. Зрители знают ее по фильмам «Формула любви», «Черная молния», «Горько!» и «Последний богатырь».