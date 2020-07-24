«Получилась совсем натуральной»: Безрукова осталась без косметики на съемках сериала

Актриса Ирина Безрукова рассказала об одном неприятном инциденте на съемочной площадке, связанном с макияжем. Однажды на съемках сериала «Есенин», которые проходили в деревне, гример захватила с собой чемоданчик с «мужским» гримом. В результате персонаж Безруковой остался полностью без марафета.

«Мы в деревне, без косметики, выкручиваться нечем, поэтому моя героиня Лидия Кашина в ночной сцене получилась совсем натуральной», — пишет 55-летняя актриса в Instagram.

Ирина посоветовала своим поклонникам, желающим увидеть ее в максимально натуральном образе, смотреть сериал «Есенин» 2005 года (роль поэта тогда исполнил ее бывший муж Сергей Безруков). Непонятно, правда, зачем — артистка и так регулярно выкладывает в социальную сеть свои снимки без макияжа.