Lizzo покрасила волосы в зеленый цвет и обнажилась перед камерой

Икона бодипозитива, американская певица Lizzo опубликовала в Instagram очередную обнаженную фотосессию. То, что 32-летняя артистка не стыдится своего пышного тела, уже никого не удивляет, но Мелисса Джефферсон (настоящее имя девушки) сумела подобрать для себя необычный образ.

Для новых кадров в стиле ню она покрасила волосы в ярко-зеленый цвет и буквально осыпала себя блестящими звездами: они наклеены на ее кожу, красуются серьгами в ушах и на маникюре. Красавица дополнила образ бирюзовыми тенями и лаком для ногтей и собрала сотни восхищенных комментариев своих поклонников. Вряд ли в последних остались вопросы, кто здесь настоящая звезда.

Напомним, что в 2020 году Lizzo получила три премии «Грэмми», и не последнюю роль в ее популярности на западе играет ее бодипозитивная направленность. Кстати, в подтанцовке у певицы тоже выступают пышнотелые девушки.