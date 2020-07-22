В шоу «Перезагрузка» из провинциальной проводницы сделали вторую Ксению Бородину

Стилисты поменяли девушке имидж, чтобы она смогла устроиться на работу своей мечты.

В воскресенье, 26 июля, на канале ТНТ выйдет очередной эпизод обновленного шоу «Перезагрузка». В этот раз зрителей ждет история проводницы из Мордовии Татьяны Ермошкиной. Девушка из бедной семьи уже не один год работает в поездах, но ее мечта — это скоростной «Сапсан». Однако устроиться туда она не может, каждый раз на собеседовании ей дают от ворот поворот.

«Это престижно, там часто ездят звезды, я хочу их увидеть хоть глазком, — расписывает героиня преимущества «Сапсана». — Там работают очень красивые, высокие и ухоженные девушки, а я не умею хорошо выглядеть».

Татьяна пришла на шоу, чтобы изменить свою внешность и научиться быть уверенной в себе. Зрители увидят, как девушку преобразят не только профессиональные стилисты, но и психологи. Проводница перестанет выглядеть «деревенщиной» и научится говорить «нет».

Также выяснилось, что Ермошкина восхищается образом ведущей проекта — Ксении Бородиной. Стилисты Евгений Жук и Юрий Столяров сделают ее похожей на кумира, что тоже добавит девушке уверенности на пути к своей мечте.

Смотрите новый выпуск шоу «Перезагрузка» 26 июля в 11:00 на канале ТНТ.