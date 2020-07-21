Ради денег: Ивлеева сама себе набила татуировку, выполняя челлендж в собственном шоу

В ночь на 21 июля Настя Ивлеева представила новое YouTube-шоу «Звезды. Бабки. Ставки», в котором она и ее гости должны ставить свои собственные деньги на выполнение какого-либо челленджа, присланного зрителями. Если «вызов» окажется слишком сложным, сумма отправляется его автору.

В первом выпуске приглашенной звездой стал Николай Басков. Вдвоем с Ивлеевой они пытались делать акробатические трюки, клеили прищепки на язык и пили алкоголь. В одном из «вызовов» ведущей пришлось красить губы ногой. Открыть помаду без помощи рук она смогла, а вот поднести ее ко рту — нет.

Но следующий челлендж оказался еще более жестким. Тату-мастер из Санкт-Петербурга предложил звездам самим набить себе простой рисунок на животе. Отважная Ивлеева заявила, что сделает это. Басков выбрал для нее из предложенных вариантов смайлик, и девушка своей рукой выбила на собственном теле улыбающееся лицо. Свое творение Анастасия посвятила Николаю, хотя и назвала рисунок «убожищем».

Некоторые поклонники Ивлеевой не поверили, что ее татуировка была настоящей. В доказательство после выпуска шоу 29-летняя девушка выложила в Instagram несколько «сториз» с демонстрацией смайлика на своем животе. Челлендж есть челлендж.