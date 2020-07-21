«Такие мэйки ценятся у фотографов»: внучка Ротару очаровала звездного визажиста искусным макияжем

София Евдокименко давно пробует себя в качестве модели, поэтому знает о бьюти-секретах практически все. Анастасия Амирханова оценила ее образ.

Очаровательная внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, как и ее звездная родственница, обладает эффектной внешностью, которая всегда впечатляет. В свои 19 лет она слывет опытной моделью со своей собственной харизмой и очарованием. Девушка отказывается от различных бьюти-процедур, кардинально меняющих внешность, а вот техникой традиционного макияжа владеет безупречно.

В личном блоге юная звезда обнародовала селфи, накрасив глаза по-кошачьи при помощи игривых стрелок.

Ее образ привлек внимание звездного визажиста Анастасии Амирхановой.

«Очень крутой макияж для фотосессии, но не для жизни, поскольку в нем слишком много лососевого оттенка. Такие мэйки ценятся у фотографов, с ними круто работать в цветокоррекции — всегда глаза получаются ярче, сочнее. Плюс стрелка для очерченного лица играет только в плюс, создавая эффект «нежная Малефисента». В жизни такой визаж, конечно, будет смотреться отпугивающие», — поведала она корреспонденту Teleprogramma.pro.

Анастасия заметила, что макияж построен на максимальном выделении глаз и хорошо сыгран по колористике.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова получила на конкурсе RFW в Риме аккредитацию визажиста международного уровня. Принимала участие в различных телевизионных проектах, включая шоу «Успеть за 24 часа» с Александром Роговым.