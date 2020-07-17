«Какая шикарная»: Юлия Высоцкая похвасталась новой стрижкой

Знаменитая актриса и телеведущая сменила прическу и продемонстрировала ее поклонникам.

46-летняя телеведущая Юлия Высоцкая очень часто делится с поклонниками рецептами различных блюд и напитков, публикует фото результатов, которыми хвастаются ее ученики, а также периодически позволяет фолловерам заглянуть в закулисье своей жизни.

На этот раз жена Андрей Кончаловского показала результат своего бьюти-преображения. Теледива сменила стрижку, укоротив свои локоны, и освежила блонд. Оттенок волос стал светлее, и Высоцкая сделала игривую укладку, завив небрежные локоны.

«Какая шикарная!!», «Романтично-загадочно», «Кокетка», «Что-то от Марлен Дитрих!», «Хороша», «Сначала не узнала», «Как всегда очаровательна» — написали поклонники.

Ранее мы писали, как Юлия Высоцкая позировала в лимонном платье миди и вязаном кардигане на фоне своего особняка.