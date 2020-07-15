Джон Красински обманул создателя сериала «Офис» своим париком

Стилист американского сериала «Офис» Ким Ферри рассказала историю, как она чуть было не вылетела из проекта из-за причуды актера Джона Красински. Во время съемок третьего сезона артисту предложили роль в спортивной комедии «Любовь вне правил». Молодой человек очень хотел сняться в том фильме, потому что в нем был заявлен Джордж Клуни. Однако для этого парню понадобилось бы коротко подстричься. Джон пришел к создателю сериала Грегу Дэниелсу и попросил разрешение сменить стрижку, но тот оказался категорически против, ведь растрепанные волосы персонажа Красински уже стали определенной фишкой шоу.

Тогда актер обратился к стилисту за помощью, и они решили обмануть шефа с помощью парика. Ким подключила к делу свою подругу, делающую хорошие парики, и вместе они сотворили чудо: со своим новым аксессуаром подстриженный Джон выглядел на съемочной площадке, как раньше. Последние шесть эпизодов сезона он отснял с чужими волосами на голове.

Но из-за этой хитрости Ким чуть не лишилась работы. Как-то она пришла на площадку и узнала, что актер пошел к шоураннеру сообщить, что он все-таки будет сниматься в фильме с Клуни. Стилист испугалась, что начальство сразу же уволит ее, когда узнает, что она подстригла одного из главных персонажей без разрешения.

Но в кабинете у шефа произошел следующий разговор. Красински спросил, сможет ли он доиграть сезон с париком на голове, Дэниелс ответил, что это невозможно. Тогда актер признался, что он уже снимается в парике. Продюсер опешил и сказал, что он бы заметил, если бы это было так. В финале Джон картинно поклонился боссу, и его «волосы» упали на стол перед ним. Создатель «Офиса» был настолько впечатлен тем, как натурально смотрелся парик, что не стал устраивать скандала. Ему лишь пришлось признать, что ребята из его команды далеко не робкого десятка.

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«Это стоило того, потому что он (Красински, — прим. авт.) действительно хотел сняться в том фильме, а я не хотела его огорчать, — рассказала Ким Ферри изданию Mashable. — Это было нервно, но в итоге все закончилось хорошо. Слава богу».

Напомним, что сериал «Офис» длится девять сезонов. Они выходили с 2005 по 2013 годы.