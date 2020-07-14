«Пострадала потерей своих ягодиц»: звезда Playboy пожаловалась на долгий карантин

Красотка Мария Лиман призналась, что после самоизоляции ее фигура уже не такая, как на фотографиях.

Российская модель журнала Playboy Мария Лиман продолжает радовать своих поклонников в Instagram пикантными фото, правда, эти снимки были сделаны еще до карантина. Новых красавица не делает, потому что из-за самоизоляции ее фигура изменилась и теперь уже не является такой уж привлекательной.

«На данный момент ситуация в стране и в моих ягодницах сильно изменилась. Кто-то потерял работу, чей-то бизнес разрушен, кто развелся, а лично я пострадала потерей своих ягодиц, над которыми я работала годами», — написала откровенный пост 26-летняя девушка.

Крик души Марии заключается в том, что она уже четыре месяца не была в тренажерном зале, а дома у нее работать так же эффективно поддерживать себя в форме. Столько же времени Лиман не была у косметолога и не видела на своих пальцах красивого маникюра.

Модель возмущается тому, что в стране (а самоизоляцию она проводит в Великобритании) уже открыли пивнушки, но оставили закрытыми фитнес-клубы. По словам девушки, правительство абсолютно не беспокоятся о женской красоте, считает эту сферу жизни общества неважной.

В конце своего поста модель сообщила поклонникам, что она «уже не та Мария», которой они привыкли восхищаться. Интересно, как же на самом деле сейчас выглядит сексапильная красотка…