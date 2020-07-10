«Чувствую себя королевой»: Татьяна Терешина поразила семью длинными волосами

Бывшая солистка группы Hi-Fi, фотомодель и певица Татьяна Терешина похвасталась в Instagram своим новым имиджем. Выложив несколько селфи без фильтров, 41-летняя женщина рассказала, что в салоне ей нарастили волосы, при этом ее родные локоны не филировали, а новые не красили после процедуры — мастеру удалось идеально подобрать цвет.

Звезда окончательно поняла, что бьюти-преображение пошло ей на пользу, когда вернулась домой. По ее словам, муж и сын не могли отвести от нее взгляд.

«Я давно не видела такого восторженного взгляда Олега (бизнесмен Олег Курбатов, супруг артистки. — Прим. авт.), потерявшего дар речи. Меня аж заадреналинило от такой реакции, и попробуйте хоть кто-нибудь сказать, что меня старит, портит, что это не модно или еще как-то не так. Чувствую себя королевой», — пишет Терешина.

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Воодушевленная певица поделилась с подписчиками, что надеется все лето «провести красоткой» и, как можно дольше не снимать нарощенные волосы.