Кавээнщик похудел на 100 кг после того, как весы перестали показывать его реальный вес

Автор шуток Алексей Екс показал в соцсетях, чего добился за два года.

Участник телеигры КВН из Красноярска Алексей Екс (команда «Левый берег», позже автор и редактор в различных лигах) похвастался в соцсетях своим похудением. Несколько лет назад мужчина был буквально необъятным и весил 226 килограммов. Эту цифру показали ему товарные весы, которые кавээнщик купил в 2018 году, когда обычные перестали показывать его реальную массу.

После этого случая он задался целью похудеть на 130 килограммов. И хотя он еще не достиг запланированного результата, но уже выглядит гораздо лучше. Сейчас его вес составляет 126 килограмм, размер одежды уменьшился с 10XL до 3XL, а штанов — с 86 до 64. И это всего за два года.

Одним из секретов своей мотивации, Алексей назвал финансовый аргумент. В критический момент мужчина спросил себя, готов ли он отдать миллион рублей, чтобы сбросить 100 килограммов, и ответил, что безусловно готов. Эта мысль поддерживала его на всем пути в цели. Как именно худел Екс, он не раскрывает.

«Какой-то опыт потом обобщу, но не раньше достижения цели. Что-то советовать по вопросам похудения должен все-таки худой человек», — написал мужчина в Facebook.

Добавим, что при росте в 190 сантиметров, он хочет весить 90-95 килограммов.