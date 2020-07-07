Магия макияжа: Настя Ивлеева превратилась в эльфа в новом ролике

Популярный блогер Настя Ивлеева выложила в TikTok новое видео, в котором она предстала в образе эльфа. 29-летняя ведущая обзавелась остроконечными ушами, ярким макияжем, «застывшими» драгоценными слезами на лице и цветными крыльями за спиной.

Будет обидно, если все это сказочное великолепие было создано лишь для короткого ролика в социальной сети, в конце которого девушка показала зрителям язык. Остается надеяться, что звезда интернета покажет это бьюти-преображение более подробно в одном из своих видеоблогов.

Кстати, судя по отметке в Instagram, в фею Ивлееву «превратила» популярный российский визажист Арюна Тардист, которая специализируется на необычных, сказочных, а порой и пугающих образах.

больше по теме Жуткий макияж прославил визажистку 31-летняя Мими Чой из Канады стала известна во всем мире благодаря своей способности делать пугающий мейкап.

Поклонники Насти восхитились ее новой эльфийской внешностью, правда, некоторым она напомнила фильмы для взрослых с тематикой фэнтези. Напомним, что в своих преображениях Ивлеева стремилась быть не только красоткой. Как-то она перевоплотилась в бабушку, наклеив себе множество морщин на лицо.