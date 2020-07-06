Невозможное возможно: при правильном употреблении сало может помочь похудеть

О том, как и сколько его нужно потреблять, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Интересный факт: оказывается, кушая сало, можно похудеть. Главное — соблюдать меру.

Все знают, что сало — очень калорийный продукт, чистый жир. Однако жиры тоже нужны для нормального функционирования организма. Диетолог Елена Соломатина подсказала, какой способ употребления сделает сало вашим помощником в борьбе с лишними килограммами. В этом вопросе будет полезен бутерброд из цельнозернового хлеба, в котором к салу вы добавите овощи. Секрет этого блюда кроется в том, что оно прекрасно утоляет голод.

«С такой едой можно даже похудеть. После такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. В этом отношении сало — это замечательно», — цитирует Соломатину радио Sputnik.

Но увлекаться подобным перебиванием аппетита не стоит, отмечает диетолог. В день следует употреблять не более 30 граммов сала и в разные приемы пищи. А если у вас уже повышен уровень холестерина или вы склонны к полноте, то стоит ограничиться 10 граммами.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Соломатина — квалифицированный врач-диетолог, со стажем более 20 лет. Окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии, проходила курсы повышения квалификации при Университете дружбы народов, где изучала нутрициологию. Эксперт ряда телепередач.