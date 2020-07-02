Последствия общения с принцессами: Зоя Бербер покрасила волосы в розовый

Звезда «Реальных пацанов», 32-летняя актриса Зоя Бербер сменила имидж. 1 июля блондинка выложила в Instagram фото, на котором половина ее волос покрашена в розовый цвет. На днях девушка устраивала праздник по случаю 5-летия своей дочери Нади. По ее словам, это бьюти-преображение является последствием общения с принцессами на детском мероприятии.

«По взгляду ведь видно, что я из других сказок?!» — спросила Зоя у своих подписчиков.

Те положительно оценили новый образ звезды и высказали свои предположения о том, каким произведениям он бы подошел. «По взгляду, как Квинн из «Отряда самоубийц», «Из веселого и красочного фильма «Звонок», «Лучше быть принцессой, чем андроидом», — такие комментарии оставили поклонники Бербер.

Напомним, что в 2020 году вышел сериал «Проект «Анна Николаевна», в котором актриса сыграла главную роль — женщину-киборга-полицейского. Пожалуй, теперь у Зои появился более сильный образ, чем Лера Оборина из «Реальных пацанов», и ее начнут приглашать в еще более фантастичные проекты.