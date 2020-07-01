Футболист, которого сравнили с Йонду из «Стражей галактики», покрасил кожу в синий цвет

Режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн сделал в Twitter репост ролика, выложенного мексиканским футболистом Луисом Эрнандесом. Тот, являясь довольно креативным TikTok-блогером, весьма оригинально обыграл шутку, которая ходит про него в Сети.

Поясним, 51-летнего спортсмена, который носит титул лучшего бомбардира сборной Мексики, в интернете сравнили с персонажем Йонду из киновселенной Marvel, сыгранным Майклом Рукером. Пользователи указали на то, что футболист похож чертами лица на лидера опустошителей из «Стражей галактики». Об этом даже написали в прессе.

Эрнандес не обиделся и выложил ролик, в котором предстал в образе киноперсонажа. Он покрасил кожу в синий цвет, смастерил себе красный ирокез на голове и надел потертую кожаную куртку. В этом виде футболист станцевал у себя на кухне под саундтрек из фильма и наверняка выглядел героем в глазах фанатов кинокомиксов.

Прекрасный пример того, как можно с юмором относиться к замечаниям в интернете. И экспериментировать с синим цветом.