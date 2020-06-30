Красный, словно кетчуп: Ким Кардашян похвасталась новым цветом волос

Мегапопулярная американская звезда Ким Кардашян решила перестать быть брюнеткой и устроила себе бьюти-эксперимент. 29 июня модель выложила «сториз», на которых запечатлела себя с красными прядями (корни волос при этом остались черными). Дав подписчикам возможность разглядеть свой новый цвет волос, 39-летняя модель спросила, идет ли ей такое преображение.

Модные издания отмечают, что звезда экспериментировала с рыжим цветом, но в итоге он приблизился к красному и стал более похож на цвет кетчупа.

Напомним, ранее Ким уже экспериментировала с красным цветом волос. И с голубым тоже. Да и блондинкой одно время успела побыть. Модель давно стала иконой стиля для многих жителей США.

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Добавим, что недавно Кардашян отметила 7-летие своей старшей дочери Норт. День рождения девочки устроили в ковбойском стиле — на огромном ранчо в Вайоминге, которое купил отец девочки Канье Уэст. Ким выложила на своей странице в Instagram множество фотографий с семейного праздника.