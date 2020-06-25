«Женщины, почему вы скрывали это от нас?!»: Виторган пришел в восторг от посещения косметолога

25 июня актер Максим Виторган объявил в Instagram, что со следующего дня уходит «в съемочный запой» на два месяца. Но перед насыщенными трудовыми буднями 47-летний мужчина провел несколько дней в санатории под Москвой, проходя программу детокса.

Артист рассказал поклонникам, что принимал души шарко, ходил на подводный и надводный массаж, а также питался без соли. Также он полюбил пробежки в вакуумном костюме и посетил специалиста, к которому раньше никогда не ходил.

«Я побывал впервые в жизни у косметолога! Женщины, почему вы скрывали это от нас?!» — восторженно написал Виторган.

В финале своего поста актер отметил, что настолько очистился, что теперь готов сниматься, если не в порносценах, то в мягкой эротике точно.

Напомним, что, несмотря на брутальный вид, Максим и раньше не чурался различных бьюти-процедур. Год назад он выложил в Instagram снимок, на котором лежал весь завернутый в бинты. Так мужчина поправлял лимфатическую систему своего организма.

Внимание! Мы не рекомендуем брать пример с героев наших публикаций. Чтобы выбрать оптимальный рацион питания и методы ухода за кожей в соответствии с вашим состоянием здоровья, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Данная публикация носит исключительно развлекательный характер.