«Прочно связали до конца жизни»: Рита Дакота и Федор Белогай сделали одинаковые тату

В середине июня у 30-летней певицы Риты Дакоты вышел ее первый студийный альбом под названием «Стаи китов». Ранее артистка и ее фанаты к такому событию обещали сделать татуировки в виде китов, и вот, 22 числа, звезда разместила пост в Instagram, в котором опубликовала с десяток фотографий тату, присланных ей поклонниками.

Певица призналась, что была в шоке от такого количества снимков, ведь за каждым из них лежит рисунок на теле человека.

«Вы — величайшая ценность и величайший дар, — поблагодарила Рита своих фанатов. — У нас и так было столько общего, а теперь еще и татуировки с китами нас прочно связали до конца жизни».

Певица опубликовала и фото своего кита, причем такая же точно татуировка на руке красуется не только у нее, но и у ее нового возлюбленного — режиссера и модели Федора Белогая, с которым Дакота встречается с начала 2020 года. Известно, что эскиз парной тату нарисовал друг мужчины.

Кстати, кроме общего рисунка на теле влюбленные отметили выход альбома еще одним поступком — прыгнули вместе с парашютом.