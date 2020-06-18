Арбуз, помидор, абрикосы: названы продукты, которые помогут получить качественный загар

Врач-дерматолог рассказала, что следует есть, чтобы солнечные лучи сделали вас еще красивее.

Как получить качественный загар летом? На этот вопрос ответила профессор кафедры кожных и венерических болезней Института клинической медицины имени Склифосовского Елена Снарская. По словам доктора, нужно есть продукты, содержащие бета-каротин, селен, ликопин и триптофан.

Например, для получения хорошего загара полезны фрукты: персики, арбузы, дыни, виноград, абрикосы. Не отстают и овощи, кушайте больше брокколи и помидоров. Также полезны печень, красные сорта мяса и тунец.

«Перечисленные продукты оказывают эффект за счет большого содержания антиоксидантов, витаминов, которые способны поддержать внешний вид кожи с загаром. Например, помидор, мясо и тунец содержат тирозин — аминокислоту, которая способна стимулировать выработку пигмента меланина и продлевать его жизнь», — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Чтобы получить красивый и безопасный загар, следует находиться под прямыми солнечными лучами с 7:00 до 11:00, а потом с 16:00 и до заката. Рекомендуется использовать фотопротекторы, SPF которых должен быть 50 для светлой и тонкой кожи, 15-20 — для кожи средних оттенков и 15 — для темной.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Сергеевна Снарская — клинический дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Общий стаж работы — более 20 лет.