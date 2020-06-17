Джон Сноу уже не тот: актер Кит Харингтон состриг свои обворожительные черные кудри

Мужчина показался в новом виде на улице и расстроил своих фанатов.

33-летний английский актер Кит Харингтон ударил многих своих фанатов в самое сердце. В первую очередь, тех, кто обожал его образ Джона Сноу в «Игре престолов». «Милый обаяшка, ненаглядный кучеряшка», — как поется о нем в одной вирусной песне из интернета.

15 июня в Сети появились фотографии прогулки артиста в Лондоне. На них мужчина выгуливает собаку в повседневной одежде, но главное — он коротко подстрижен, пропали его черные кудри, сводившие с ума многих зрительниц у экрана.

Многие поклонники красавчика не оставили это без внимания. «Где его великолепные волосы?», «Нет! Его кудрявые волосы были огонь!», «Джон Сноу, верни, пожалуйста, длинные волосы», «Пожалуйста, не ходи лысым, мужик», — такие комментарии оставляют фанаты Харингтона в социальных сетях.

Многое отмечают, что мужчина набрал вес за время карантина, хотя, в целом, Кит находится в хорошей форме, и вполне может позволить себе брутальный образ в каком-нибудь боевике. Хотя, независимо от стрижки, взгляд его остается таким же трогательным и печальным.

Добавим, что в ранних интервью актер упоминал, что хотел бы сменить образ и отойти от персонажа Джона Сноу.