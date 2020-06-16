Девушка из Якутска стала звездой Instagram, нарисовав брови на весь лоб

Британский таблоид The Sun написал статью про девушку из России, определив ее, как «звезду Инстаграма». Речь идет о 23-летней Анжелике Протодьяконовой из Якутска, а привлекла она западных журналистов своими огромными «бровями», которые рисует себе практически на весь лоб.

Издание пишет, что благодаря своему необычному виду девушка собрала 107 тысяч подписчиков в Instagram и стала получать доход от рекламы. Якобы однажды она нарисовала себе большие брови, вдохновившись персонажем из игры Angry Birds. Кто-то сфотографировал ее такой в автобусе и выложил в интернет. Снимок, как водится, набрал тысячи лайков.

«Хотя Анжелика говорит, что поначалу ей было стыдно, она решила сохранить свою славу в социальных сетях и сделала брови еще больше», — пишет таблоид.

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Добавим, что на странице девушки есть фотографии и с ее естественными бровями, и многие подписчики отмечают, что с ними ей гораздо лучше. Но разве можно отказаться от славы «звезды Инстаграма»?