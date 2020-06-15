После дизайна одежды рэпер Канье Уэст ударился в производство товаров для красоты

Звезда расширяет свой бренд Yeezy, чтобы под ним можно было выпускать косметику и средства по уходу за кожей.

Необычная новость для мира бьюти-бизнеса пришла из-за океана: популярный рэпер Канье Уэст собрался расширить свой бренд Yeezy до производства декоративной косметики, средств по уходу за кожей, дезодорантов и товаров ароматерапии. Ранее звезда разрабатывал новый дизайн кроссовок и другой одежды, но теперь решил удариться в бьюти-индустрию.

Было бы неудивительно, если бы этим занялась его звездная супруга Ким Кардашян или ее сестра Кайли Дженнер (они и так зарабатывают миллионы на косметике). Но, похоже, что 43-летний Канье решил запустить собственную линейку продуктов для красоты.

Как сообщает портал TMZ, Уэст подал заявку на расширение товарного знака Yeezy. Согласно юридическим документам, он сможет производить в том числе накладные ресницы, маски для лица, лак для ногтей, увлажняющие кремы, гели для душа и бритья, средства по уходу за волосами, зубную пасту и так далее. Проект стопроцентно раскрутится, если его помогут рекламировать многочисленные популярные родственники Кардашян. Но у этой семьи и так уже есть целая империя производства бьюти-товаров.

Добавим, что, кроме продвижения в музыкальном бизнесе и моде, Уэст пробовал открыть рестораны быстрого питания и креативное агентство для инновационных мыслителей.