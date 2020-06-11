«Неожиданно для Леры»: звездный визажист прокомментировал макияж Кудрявцевой

Лера Кудрявцева сделала необычный для себя макияж и похвасталась результатом своего труда в личном блоге. Звезда активно подвела нижнее веко, чего не делала практически никогда. И, наряду с выраженными глазами, активно выделила губы.

Специально для Teleprogramma.pro ее новый образ прокомментировала звездный визажист Анастасия Амирханова.

«Неожиданно для Леры, которая сама красится замечательно, да и мастера у нее хорошие. Но этот макияж неудачный, растушевка грязная, в результате она выглядит старше обычного.

Здесь мы видим перебор полный. Коричневые глаза очень сильно выделены, плохо растушеваны. Плюс — красная помада. Нужно было или чуть светлее помаду выбрать, или оставить ее, но лучше растушевать глаза.

Но все-таки основная проблема — это нижнее веко, которое очень сильно бросается в глаза. Если верхнее веко растушевать лучше, а низ убрать вообще или добавить легкий акцент, то будет неплохо», — рассказала эксперт.