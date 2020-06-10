«Это просто чудо!»: визажист пришла в восторг от преображения Бузовой

Ольга Бузова уже 16 лет будоражит умы российского телезрителя. Придя в 2004 году на телепроект «Дом-2» в образе «пергидрольной» блондинки, она превратилась в настоящую звезду, занимающую первые строчки рейтингов Forbes.

В девушке изменилось все – начиная с цвета волос и заканчивая манеры накладывать макияж. Звездный визажист Анастасия Амирханова уверена, что здесь не обошлось без команды профессионалов.

«Бузова из абсолютно безвкусной блондинки превратилась в очень стильную девушку и это заслуживает уважения. Как она преобразилась – это просто чудо! С ней, как я понимаю, работают очень крутые стилисты и визажисты. Каждый ее образ достоин внимания», — прокомментировал эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Мы попросили Анастасию Амирханову оценить отдельный образ телеведущей, в котором она появилась на съемках очередного шоу «Бородина против Бузовой».

«Макияж очень выразительный, понятно, что для съемок она сделала вечерний. Прекрасно подчеркнуты глаза. Очень правильная колористика: на загорелой коже эффектно смотрятся нюдовые оттенки. Хорошо подобран хайлайтер, который не желтит, а придает свечение, сияние коже. Брови шикарные, пушистые, не четкие», — рассказала Анастасия.

Визажист также обратила внимание на хорошо очерченные скулы ведущей, которые смотрятся при свете софитов очень красиво. И заметила, что в обыденной жизни они бы были уже неуместны.

Справка Teleprogramma.pro

Визажист Анастасия Амирханова получила на конкурсе RFW в Риме аккредитацию международного уровня. Принимала участие в различных телевизионных проектах, в том числе в программе «Успеть за 24 часа» с Александром Роговым.