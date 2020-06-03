«Он прочный»: Безрукова объяснила, почему предпочитает гели обычным лакам для ногтей

Актриса заметила, что красота рук для нее важнее эффектного макияжа.

Сейчас по всей стране стали постепенно открываться салоны красоты, поэтому не грех вспомнить о маникюре. Своими бьюти-секретами поделилась с подписчиками Ирина Безрукова.

В личном боге звезда рассказала, что когда-то вела на телевидении программу «Магазин на диване» и демонстрировала ювелирные украшения. Именно эта работа приучила ее пристально следить за маникюром.

«Очень важно, чтобы руки выглядели ухожено. Я могу прийти на интервью к журналисту без макияжа (лицу нужно отдыхать от бесконечных гримов и макияжей), но всегда в чистой, опрятной одежде, с аккуратной укладкой и идеальным маникюром», — заметила Ирина.

В своей повседневной жизни артистка предпочитает естественные, ближе к природным, оттенки покрытий. А вот специально к мероприятиям она обновляет лак, подбирая цвет к образу.

Безрукова редко использует обычное покрытие, которое может подвести в самый неподходящий момент. Ее фаворит – современный гель-лак. «Он прочный, долго носится и защищает маникюр от мелких сколов (если, конечно, мастер сделал все качественно)», — подчеркнула актриса.

Внимание! Данный материал имеет ознакомительный характер. О характеристиках покрытий, их прочности и влиянии на организм человека настоятельно рекомендуем узнавать у специалистов!