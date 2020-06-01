84-летняя бабушка стала звездой Instagram благодаря внучке-визажисту

Визажистка из Хорватии Теа Флего нашла способ, как сделать свою бьюти-блог в Instagram заметным на фоне сотен других. Девушка подключила к съемкам контента свою 84-летнюю бабушку Ливию. И теперь лицо пожилой дамы служит для демонстрации невероятных преображений с помощью мейкапа.

Подписчики оценили образы гламурной бабули, которая иногда «скидывает» себе пару десятков лет благодаря макияжу от внучки. Визажистка молодит родственницу всеми своими бьюти-секретами. В ходи идут румяна, тени, накладные ресницы и яркая помада.

А улыбчивая старушка, похоже, только рада всей этой суете вокруг нее. Мало того, что внучка уделяет много внимание, так еще поклонники в Сети появились. Теа рассказывает, что бабушка любит послушать комментарии, которые оставляют подписчики. Блогер также дразнит свою аудиторию: если у бабули получилось, то у вас — и подавно.