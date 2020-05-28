«Перебор с глиттерами»: визажист указала на ошибки в трендовом макияже певицы Нюши

Самоизоляция – это не повод отказываться от модных аутфитов и трендовых макияжей. Напротив, именно эти маленькие девичьи радости способны в непростое время пандемии поднять настроение и скрасить будни красоткам. Звезды шоу-бизнеса стараются ежедневно выглядеть подобающе, о чем свидетельствуют их образы на селфи и видео в Instagram.

Известная популярная исполнительница Нюша показала свой эффектный макияж. Красавица сделала акцент на глаза, в соответствии с последними модными тенденциями. Снимком певица поделилась в аккаунте Instagram.

Мы попросили бьюти-эксперта, мастера визажа Анастасию Амирханову, прокомментировать выбранный Нюшей макияж. Специалист нашла одну ошибку в мейкапе, которую бы можно было скорректировать.

«Очень крутой вечерний макияж – стрелки с глиттером. Но перебор с глиттерами во внутреннем уголочке глаза, нужно скорректировать интенсивность свечения. Но в целом макияж смотрится очень красиво, в качестве вечернего – это самый трендовый вариант, невероятно крутой: акцентные стрелки, нежные спокойные губы без перебора теней, только глиттер и только свечение. Но обращу внимание на то, что он не подойдет для повседневности», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Амирханова – профессиональный визажист международного уровня. В бьюти-индустрии с 2014 года. За время работы принимала участие в конкурсе «Красота на Волге», где заняла 5 место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week взяла 3 место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW в Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.