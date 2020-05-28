Ведущая «Орла и решки» нарисовала веснушки на лице, вспоминая о море

Певица и телеведущая Алина Астровская, как и многие девушки, в конце весны начала беспокоиться о том, что в этом году из-за пандемии может остаться без летних путешествий.

«Веснушки проявляются у меня только на море. Видимо, этим летом будут от руки», — написала звезда «Орла и решки» в Instagram, опубликовав фото с нарисованными на лице точками.

Таким образом с помощью макияжа 30-летняя ведущая подарила себе ощущение лета.

Также она поделилась с поклонниками, что во время путешествий на съемках популярной телепередачи ей было трудно ухаживать за кожей. Постоянная смена воды и климата приводили к тому, что по возвращению домой девушке хотелось «снять лицо и надеть новое». Зато, побыв два месяца в самоизоляции, артистка получила достаточно времени, чтобы поухаживать за кожей и восстановить ее.

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При этом Астровская не собирается рекламировать подписчикам какое-либо косметическое средство. 29 мая в 19 часов она проведет прямой эфир в Instagram о правильном питании и продуктах, которые могут улучшить отражение в зеркале. Поможет ей в этом косметолог и врач-дерматолог Александра Малахова.