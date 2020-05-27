Кровь, любовь и теннис: Анна Плетнева раскрыла свои секреты красоты

42-летняя певица Анна Плетнева рассказала журналистам о своих секретах красоты. Солистку группы «Винтаж» спросили, как она поддерживает стройность и молодость. В ответ звезда засмеялась.

«Я ведьма! Никогда этого не скрывала, всем честно рассказываю, что пью кровь молодых мальчиков, у меня всегда в холодильнике приготовлен стаканчик с вечера, он должен настояться. И постоянно совершаю какие-то ритуалы, например, пью утреннюю росу», — цитирует Анну издание WomanHit.

Перестав шутить, певица честно призналась, что на самом деле она совсем не идеальна, а ее главный секрет привлекательности — это любовь. Любовь к себе, к своему делу и ко всем окружающим порождает в ней желание быть самой красивой и сексуальной.

Секретом своей фигуры Плетнева назвала настольный теннис. Она занимается им с 8 лет и сейчас может похвастаться, что никогда не проигрывает. По словам артистки, если она встретит достойного противника, то может играть часами. А так как этот вид спорта очень энергичный, то в результате женщина получает нагрузку, сопоставимую с хорошей тренировкой.

Что касается волос, то певица периодически пользуется специальной маской, которую ей привозят из Японии. Она рассказала, что в детстве делала маски по маминому рецепту — из коньяка, яйца и лимона. Ощущения от этой смеси были не из приятных, поэтому артистка радуется, что в современном мире есть профессиональные средства для ухода за волосами.

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