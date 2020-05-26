«Я на 100% несовершенный человек»: 21-летняя дочь Кристи Бринкли показала свой целлюлит

Кампания протестов против чувства стыда из-за своего тела набирает обороты в социальных сетях. Еще одна молодая модель (ранее Teleprogramma.pro писала о Кристине Романовой) заявила в Instagram, что она не идеальна. Речь идет о 21-летней Сейлор Бринкли-Кук, дочери американской актрисы и модели Кристи Бринкли. Девушка написала большой пост, который лайкнула даже Ирина Шейк.

Сейлор призналась поклонникам, что она очень устала от «фотошопа», что плачет над своим целлюлитом и злится, что уже не такая худенькая, как раньше. Но она не может остановить возрастные изменения в своем теле.

«Я захожу в Instagram и пролистываю фотографии девушек, которые выглядят «идеально»: блестящая кожа без видимых изъянов, крошечная талия и бедра, похожие на палочки для еды, — пишет Бринкли-Кук, признаваясь, что сравнивает себя с красавицами из интернета.

Свой пост девушка подкрепила фотографией, на которой на ее бедрах можно заметить немного целлюлита. А в конце высказывания она заявила, что устала стыдиться своего тела.

«Я на 100% несовершенный человек. И я чертовски горжусь своим телом! Если ты ненавидишь себя, остановись!» — призывает модель.

По ее словам, две ноги и здоровое тело — это уже чертовское везение, которое нужно ценить.

Согласны с молодой звездой?