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Звездный гость

«Вау… Это потрясающе!»: модель нарисовала на теле такой же «купальник», как у Хайди Клум

Копирование ее образа восхитило 46-летнюю звезду.

«Вау… Это потрясающе!»: модель нарисовала на теле такой же «купальник», как у Хайди Клум
Хайди Клум впечатлена попыткой повторить свой образ. Фото: globallookpress.com

Супермодель Хайди Клум репостнула в Instagram публикацию малоизвестной модели и фитнес-блогера Джессики Кортес. Та поучаствовала в челледже, в котором нужно повторить образ иконы стиля в купальнике, и выбрала снимок Хайди за основу. Вот только речь идет об одной из самых провокационных фотографий звезды — на которой купальник на теле Клум был нарисован по технологии бодиарта. Автором оригинала выступила известный визажист Джоанн Гейр.

Участвуя в челлендже, молодая модель повторила рисунок на обнаженном теле и встала в ту же позу, что и ее именитая коллега.

«Это так весело! Воссоздала культовый образ Хайди Клум для #swimsuiticonchallenge дома. Надеюсь, моя помада приблизилась к шедевру Джоанн Гейр», — написала Джессика.

«Вау… Это потрясающе!» — ответила ей супермодель.

Насколько блогеру удалось приблизиться к своему кумиру, можете оценить сами.

Впечатлены этим бодиартом?

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