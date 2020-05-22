«Волосы, ногти и кожа отдыхают»: Хилькевич нашла в самоизоляции плюсы для внешности

33-летняя актриса Анна Хилькевич рассказала журналистам, как она ухаживает за собой в период самоизоляции. Звезда «Универа» призналась, что в начале карантинного периода она страшилась того, что осталась без маникюра, косметологических процедур и окрашивания, но оказалось, опасения были напрасными.

«На деле это оказалось не так страшно, как я себе представляла: гель-лак на ногтях и ресницы я сняла, волосы, ногти и кожа отдыхают. Такой полный детокс. И меня это очень радует», — цитирует артистку издание «7 дней».

Анна рассказала, что дома использует маски для лица, которые ранее закупила в огромных количествах. Также она делает собственные маски из «подручных материалов».

Самоизоляция научила Хилькевич делать самой себе эпиляцию. Также она решилась покрасить волосы с тонировкой. Процедуру выполнила ее мама под комментарии стилиста, вышедшего на видеосвязь. А вот с самостоятельным маникюром звезда не экспериментирует — дает возможность ногтям отрасти и окрепнуть. Как-то у Анны был неудачный опыт, когда она повредила себе ногтевую пластину, после этого артистка доверяет только профессионалам.

Кстати, на вопрос, побежит ли актриса в салон красоты сразу после отмены карантина, Хилькевич отметила, что первым делом отправиться на встречу с друзьями, а потом уже все остальное. Хотя на первом месте из бьюти-процедур у нее маникюр.