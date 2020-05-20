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«Это так здорово»: стилист помогла Майли Сайрус создать новый образ по видеосвязи

Певица захотела совместить два стиля в одной стрижке.

«Это так здорово»: стилист помогла Майли Сайрус создать новый образ по видеосвязи
Майли Сайрус. Фото: globallookpress.com

19 мая американская певица Майли Сайрус выложила в Instagram фото со своей новой стрижкой. 27-летняя звезда еще больше укоротила волосы, совместив два модных тренда. Как выяснилось, девушка не нарушала самоизоляцию и не поехала к своему стилисту Салли Хершбергер. Та посредством видеосвязи консультировала мать артистки — 53-летнюю Тиш Сайрус, — и женщина самостоятельно стригла свою дочь.

Майли Сайрус
Новая стрижка Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Звездный парикмахер тоже похвасталась результатом онлайн-процедуры в социальной сети. Известно, что в январе она подстригла молодую певицу в модном для текущего сезона стиле маллет (коротко спереди и по бокам, а сзади волосы остаются длинными). Сейчас же артистка захотела совместить стрижки маллет и пикси.

«Майли прислала мне фотографию для вдохновения, но получившийся «пикси маллет» совершенно отличается от того снимка», — призналась Хершбергер изданию People.

Майли Сайрус
Звезда захотела объединить стили маллет и пикси. Фото: instagram.com/sallyhershberger/

Несмотря на это, готовый образ понравился и Майли, и ее стилисту.

«Это так здорово и дерзко объединить два стиля в один, который действительно выражает ее собственное чувство стиля», — добавила Салли.

Хершбергер рассказала, что не просто дала матери звезды нужные инструкции, а показывала все движения ножницами через приложение FaceTime. Волосы певицы отрезали по чуть-чуть, чтобы не натворить бед на нее голове. В итоге парикмахер пошутила, что скоро к Тиш Сайрус начнут записываться на стрижку ее собственные клиенты.

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