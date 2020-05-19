«Ощущала себя гадким утенком»: Бритни Спирс рассказала о значении челки в ее жизни

В детстве звезды эта стрижка ее не украсила, но придала уверенности в себе.

38-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс сделала для себя неожиданное открытие: ей нужно вернуть челку, которую, по словам певицы, она не делала с третьего класса школы. Артистка считает, что этот элемент внешности придаст ей молодости. Оказалось, у женщины с ним связана целая история.

«Я перестала носить челки в третьем классе, помню то время, как будто это было вчера… Это было целое дело — открыть мой лоб… Только милые южные люди могли себе это позволить, а я никогда не чувствовала себя достаточно привлекательной для такого шага, — вспоминает Бритни в Instagram. — Все участницы конкурсов красоты делали челки, а я никогда не чувствовала, что конкурсы красоты — это мое… У меня были плохие зубы, и я ощущала себя гадким утенком».

По словам Спирс, в тот период у нее была встреча с представителями модельного агентства, но ее не взяли из-за недостаточно эффектной внешности. Девочка вернулась домой и подумала, что, может, ей стоит решиться на челку, как делали старшие подруги.

«Я сделала ее, и это выглядело очень плохо, но я тогда думала, что была великолепной! Подозреваю, я знала, что это не выглядело красиво, но я сделала челку, потому что думала, что она сделала меня крутой… И с тех пор я себя так и чувствовала! — закончила свою историю певица. — Люди выбирают разные способы защитить себя… Когда я делаю челку, я чувствую себя защищенной… Почти как в третьем классе».

Добавим, что примерно в том возрасте, о котором идет речь, у Спирс и началась ее звездная карьера. Она училась в актерской школе и пыталась пройти кастинг в шоу «Клуб Микки Мауса» на Disney Channel. Упорство девочки помогло ей попасть в детскую передачу, которая сделала знаменитыми многих нынешних селебрити.

Кстати, если изучить Instagram певицы, то за последние пару лет в нем действительно не встречается фотографий с челкой.

А у вас челка вызывает какое-то особо чувство?