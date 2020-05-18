«Они победили»: актриса Ева Мендес позволила детям разукрасить свое лицо

17 мая американская актриса Ева Мендес удивила своих поклонников, опубликовав в Instagram, селфи, на котором ее лицо похоже на детскую раскраску. 46-летней артистке сделали макияж, как будто маленький ребенок побаловался с кисточкой на альбомном листе. Скорее всего, так и было, учитывая, что у женщины двое дочерей: 5-летняя Эсмеральда и 4-летняя Амада.

«Они победили», — подписала снимок актриса.

То ли женщина проиграла детям в каком-то споре и «поплатилась» лицом, то ли дочки долго и нудно упрашивали сделать ей макияж. В любом случае, подписчикам Евы, среди которых немало других актрис, «мамин макияж» понравился. Одни комментаторы нашли его достаточно милым, другие восхитились тем, что звезда не постеснялась показать себя публике в таком образе.

Напомним, что Мендес состоит в отношениях с более известным актером, голливудским красавчиком Райаном Гослингом, и это их совместные дети. Звезды чувствуют себя прекрасной семьей и без скрепления отношений. Сама Ева снималась в фильмах «Двойной форсаж», «Мститель» и «Призрачный гонщик», но с 2014 года, как стала мамой, прекратила появляться в кино.